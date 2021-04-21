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زلابية بوفاريك.. أكلة جزائرية مفضلة في رمضان

تحظى حرفة صنع الزلابية التقليدية بسمعة كبيرة في الجزائر، وتبرز في رمضان بوصفاتها السحرية، وتعتبر مدينة بوفاريك الأكثر شهرة بصناعتها، وتغري وصفتها السرية الآلاف يوميا في رمضان.