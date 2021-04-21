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جبهة الوفاق من أجل التغيير بتشاد تعلن رفضها سياسة الأمر الواقع

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خريطة طريق المرحلة الانتقالية. في المقابل أعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد المعارضة رفضها سياسة الأمر الواقع.