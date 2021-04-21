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برازيليا عاصمة البرازيل الفريدة المتميزة بتصاميمها الهندسية الخلابة

برازيليا هي العاصمة التي استحدثها الرئيس جوسولينو كوبيتشيك في قلب البرازيل قبل 61 عاما، ورحل وتركها إنجازا تاريخيا لبلاده. وتتميز برازيليا بتصميمها الهندسي على شكل طائرة كبيرة.