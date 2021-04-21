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النووي الإيراني.. إرجاء محادثات فيينا أسبوعا لتمكين الوفود من التنسيق مع عواصمها

أعلنت الأطراف المشاركة في محادثات فيينا المتعلقة باتفاق إيران النووي، إرجاء الاجتماعات لمدة أسبوع لإفساح المجال للوفود من أجل التنسيق مع عواصمها.