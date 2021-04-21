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المسجد العمري.. أقدم مساجد غزة وأعرقها

يعد المسجد العمري الكبير في قطاع غزة، من أكبر وأقدم المساجد في فلسطين، ويؤمه خلال شهر رمضان المبارك المصلون من جميع محافظات القطاع، ليجدوا بين جنباته مكانا روحانيا وإيمانيا.