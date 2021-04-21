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الجيش التشادي يعلن تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل ديبي لإدارة البلاد لمدة 18 شهرا

أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي إثر إصابته خلال تفقده القوات التي تحارب المتمردين شمالي البلاد، وقال المتحدث باسم الجيش إن مجلسا عسكريا بقيادة نجل ديبي سيدير البلاد لمدة 18 شهرا.