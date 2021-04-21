البث الحي
47:33

الاتجاه المعاكس- عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. ما الأسباب؟

تساءلت حلقة 2021/4/21) من برنامج “الاتجاه المعاكس” عن الأسباب التي أدت إلى عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب بعد تفحر أزمة أوكرانيا.
20/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/20)

24:07
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

لقاء اليوم- حسان دياب: قطر وعدتنا بالمساعدة ولبنان بدأ بالانهيار

23:54
(الجزيرة)

للقصة بقية- غزة رغم الحصار

50:35
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/20)

24:07
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

49:00
(الجزيرة)

لقاء اليوم- حسان دياب: قطر وعدتنا بالمساعدة ولبنان بدأ بالانهيار

23:54
(الجزيرة)

للقصة بقية- غزة رغم الحصار

50:35
المزيد من حوارية

عودة أجواء الحرب الباردة.. هل يخشى الغرب قوة روسيا أم ضياع مصالحه؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/20)

(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- حسين السامرائي: الإسلام دين يسر وهذا ما يميزه عن باقي الأديان

(الجزيرة)

تشاد.. ماذا بعد مقتل الرئيس ديبي؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تحدث عن النضال الاقتصادي ومواجهة الإرهاب.. أردوغان يرد على قيادي معارض تمنى إعدامه في انقلاب عسكري

أردوغان شدد على استعداده للتضحية بروحه في سبيل النهوض بتركيا (الأناضول)

نتائج أهم تجربة في العالم.. هل نحن على مشارف فيزياء جديدة تماما؟!

ماكرون في طريقه لجنازة ديبي.. المعارضة التشادية ترفض المجلس العسكري ودول الجوار تخشى القلاقل

الجنرال محمد ديبي أصبح رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب ميثاق انتقالي (رويترز-أرشيف)

في أحد مساجد كندا ولأول مرة.. شرطي مسلم من الخيالة الملكية يرفع أذان المغرب

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)