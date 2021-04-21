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الاتجاه المعاكس- عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. ما الأسباب؟

تساءلت حلقة 2021/4/21) من برنامج “الاتجاه المعاكس” عن الأسباب التي أدت إلى عودة أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب بعد تفحر أزمة أوكرانيا.