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الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلقي بظلالها على الصوماليين بشهر رمضان

ألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على معيشة المواطنين في الصومال خلال شهر رمضان، حيث حال غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار دون شراء الكثير من الأسر احتياجاتهم اليومية في شهر رمضان.