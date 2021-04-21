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أسراب من الجراد الصحراوي تجتاح الأردن والزراعة تعلن الطوارئ

هجوم مباغت للجراد الصحراوي في مدينة الأزرق بالقرب من الحدود الأردنية العراقية شرقي البلاد، كما أعلنت وزارة الزراعة أن هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي.