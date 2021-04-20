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نقص في الأدوية والكوادر الطبية في مستشفيات مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور

تعاني مستشفيات مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، نقصا حادا في الأدوية والكوادر الطبية، نتيجة للاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل نحو أسبوعين، وخلفت مئات القتلى والجرحى.