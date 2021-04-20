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25:05
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/19)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/19) الانقسام الحاد في العالم الافتراضي بين مؤيد ومعارض للانقلاب الرياضي في أوروبا، بعد أن قرر 12 نادياً من كبار النوادي الأوروبية إطلاق دوري “سوبر” انفصالي لكرة القدم
19/4/2021
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