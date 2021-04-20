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02:18

منظمة الصحة العالمية: لا لجواز سفر التطعيم

أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة ألا يكون إثبات التطعيم شرطا للسفر الدولي، إضافة إلى أن ذلك يزيد من عدم التكافؤ بين الناس في حرية الحركة.
19/4/2021
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