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مفاوضات فيينا تعقد على مستوى نواب وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق النووي

ستعقد اليوم الثلاثاء مفاوضات في فيينا على مستوى نواب وزراء خارجية الدول المعنية بالاتفاق النووي. وقالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات العمل ستناقش القضايا التقنية المتعلقة للعودة للاتفاق بشكل كامل.