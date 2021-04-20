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مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين جنود الجيش التشادي والحركات المسلحة بمنطقة زيكي

طالب وزير الإعلام التشادي سكان العاصمة بعدم القلق إزاء تبعات الأوضاع الأمنية بمنطقة زيكي شمال غربي البلاد، وقد سقط مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين جنود الجيش التشادي والحركات المسلحة في المنطقة.