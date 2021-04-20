50:35

للقصة بقية- غزة رغم الحصار

تناولت حلقة (2021/4/19) من برنامج “للقصة بقية” المبادرات الشبابية والمجتمعية التي يقوم بها شباب قطاع غزة، رغم الحصار المفروض على القطاع منذ 14 عاما.