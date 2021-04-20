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لقاء اليوم- حسان دياب: قطر وعدتنا بالمساعدة ولبنان بدأ بالانهيار

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن المسوؤلين القطريين الذين التقاهم في الدوحة وعدوه بمساعدة لبنان للخروح من محنته الاقتصادية،