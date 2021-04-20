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قصة شارع- الأشهر في المغرب.. شارع محمد الخامس

شارع محمد الخامس وسط العاصمة المغربية الرباط، يصنف من بين أكبر وأشهر شوارع المملكة. موقع هذا الشارع ومعالمه حوّلته إلى قبلة للزوار من كل مكان، من داخل المغرب وخارجه.