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فيلم “الهدية” مرشح للمنافسة على جوائز الأوسكار

“الهدية“، فيلم روائي قصير للمخرجة الفلسطينية البريطانية فرح النابلسي، يروي معاناة الفلسطينيين مع حواجز الاحتلال الإسرائيلي. نال الفيلم العديد من الجوائز السينمائية، ومرشح ايضا لجوائز الأوسكار.