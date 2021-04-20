search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:34
رفض شعبي ورسمي لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم
أبدى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني معارضتهما لإعلان بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، بينما عبرت روابط مشجعي الأندية الإنجليزية عن إدانتها ورفضها البطولة الجديدة.
19/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين جنود الجيش التشادي والحركات المسلحة بمنطقة زيكي
play
02:23
الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بالتوقف عما وصفه بالأعمال العدائية تجاه أوكرانيا
play
01:39
الفدرالي الأميركي يجري أبحاثا بشأن إصدار دولار رقمي
play
02:37
منظمة الصحة العالمية: لا لجواز سفر التطعيم
play
02:18
مقاطع حول هذه القصة
مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين جنود الجيش التشادي والحركات المسلحة بمنطقة زيكي
play
02:23
الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بالتوقف عما وصفه بالأعمال العدائية تجاه أوكرانيا
play
01:39
الفدرالي الأميركي يجري أبحاثا بشأن إصدار دولار رقمي
play
02:37
منظمة الصحة العالمية: لا لجواز سفر التطعيم
play
02:18
المزيد من التقارير الإخبارية
مئات القتلى والجرحى في اشتباكات بين جنود الجيش التشادي والحركات المسلحة بمنطقة زيكي
الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بالتوقف عما وصفه بالأعمال العدائية تجاه أوكرانيا
الفدرالي الأميركي يجري أبحاثا بشأن إصدار دولار رقمي
منظمة الصحة العالمية: لا لجواز سفر التطعيم
الأكثر قراءة
تاريخ التراويح.. عطلت إقامتها الأزمات وأعدم الفاطميون مصليها وكان الشافعي يؤديها ببيته وتولى الصبيان إمامتها بالحرم المكي
بالعلم.. ماذا يعني رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وكيف تتم؟
البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك
لماذا يمثل تقارب مصر وتركيا تهديدا لحلفاء شرق المتوسط؟