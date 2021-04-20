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رفض شعبي ورسمي لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم

أبدى الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني معارضتهما لإعلان بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، بينما عبرت روابط مشجعي الأندية الإنجليزية عن إدانتها ورفضها البطولة الجديدة.