02:43

تحلل جثث مجهولة الهوية في مشرحة مستشفى بالخرطوم

منذ أكثر من شهر وسكان أحد الأحياء القريبة من مشرحة المستشفى الأكاديمي بالخرطوم في السودان يشكون من الروائح المنبعثة من تحلل جثث مجهولي الهوية، وأكدت مصادر محلية أن التحلل حدث بسبب مشكلات في التبريد.