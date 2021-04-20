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الياميش.. مأكولات رمضان بأسعار مرتفعة

“ياميش رمضان” مصطلح شعبي مصري يطلق على مزيج من الفاكهة الجافة والمكسرات، التي عادة ما تكون واحدة من أهم الأطعمة الشعبية التراثية لدى المصريين خلال هذا الشهر الكريم.