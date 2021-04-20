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الفدرالي الأميركي يجري أبحاثا بشأن إصدار دولار رقمي

قال الاحتياطي الفدرالي الأميركي إنه بدأ أبحاثا وتجارب بشأن إمكانية إصدار دولار رقمي. وقال رئيس البنك إن العملة الرقمية مشروع ذو أولوية قصوى، وإن المضي فيه يتطلب موافقة الكونغرس.