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الصومال.. إقبال نسائي على التدريب المهني في مختلف المجالات

يزداد إقبال النساء في الصومال على التدريب المهني الذي كان حكرا على الرجال، ويقول القائمون على المراكز التدريبية رغبة المرأة في الانخراط بمجال التدريب المهني ظاهرة جديدة متنامية في الصومالي.