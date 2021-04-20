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56:12

الحصاد (2021/4/19)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/19) العديد من المواضيع كان من أبرزها: محادثات فيينا بشأن نووي إيران تُعقد غدا على مستوى نواب وزراء الخارجية.
19/4/2021
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