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الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا بالتوقف عما وصفه بالأعمال العدائية تجاه أوكرانيا

طالب الاتحاد الأوروبي روسيا بالتوقف عما وصفها بالأعمال العدائية تجاه أوكرانيا، داعيا إياها إلى انتهاج الحلول الدبلوماسية لوقف التوتر بين الجانبين.