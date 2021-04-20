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02:21
الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون شخص في اليمن مهددون بالمجاعة
قالت الأمم المتحدة في تقرير لها حول الوضع الإنساني في اليمن إن أكثر من 16 مليون شخص مهددون بالمجاعة، بينهم 50 ألف شخص لا يجدون ما يسد رمقهم.
20/4/2021
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