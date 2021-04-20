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إدلب.. عاصمة الثقافة السورية

في سوريا أسهمت الظروف التي عاشتها البلاد في تجمع عدد كبير من السوريين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، فصار السوق في المدينة معرضا لكل الأكلات السورية الرمضانية، نداءات الباعة تمثل كل اللهجات السورية.