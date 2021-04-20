02:40

إدارة السجون المغربية تطلق مبادرة لمساعدة السجناء على استكمال دراستهم

مبادرة أطلقتها إدارة السجون في المغرب بهدف دعم السجناء في التعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا، ويتابع السجناء دروسهم الجامعية وهو ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء عقوبتهم.