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وزير الصحة البلجيكي: إجراءات مواجهة فيروس كورونا تطبق من أجل سلامة الجميع

قال وزير الصحة البلجيكي إن الإجراءات الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا ستطبق من أجل سلامة الجميع, رغم التبعات السلبية على حياة الناس وخصوصياتهم.
1/4/2021
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