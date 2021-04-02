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نساء عراقيات يعملن على إزالة الألغام في البصرة

بروح تملؤها الشجاعة والتحدي والإنسانية خاضت نساء عراقيات مدربات حقول الألغام الوعرة بمحافظة البصرة العراقية؛ لإزالة الألغام الأرضية التي بقيت هناك منذ الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج.