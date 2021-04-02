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معاناة أولياء أمور المصابين باضطراب التوحد بسبب جائحة كورونا

يأتي اليوم العالمي للتوحد الذي يوافق 2 أبريل/نيسان، مختلفا هذا العام، فقد عمقت جائحة كورونا معاناة المصابين بالتوحد وذويهم. وفي الكويت، تبذل الجهود لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين بالتوحد.
2/4/2021
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