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مخطط حوض القدس الإسرائيلي وخطر التهجير والتهويد

تواجه الأحياء المقدسية -وخصوصا حي “الشيخ جراح”- خطر التهجير والتهويد، ضمن مخطط إسرائيلي يسمى “حوض القدس”. ويهدف المخطط إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض.