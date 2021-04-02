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زيادة جديدة في أسعار الوقود في السودان

أعلنت الحكومة السودانية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر البنزين بنسبة 23% والجازولين بنسبة 8%، وظلت وزارة الطاقة السودانية تفرض أسعارا جديدة للوقود من وقت لآخر، وفقا للأسعار العالمية.