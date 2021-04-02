البث الحي
02:54

جهود أممية للتسوية السلمية ومعارك ضارية على الأرض في اليمن

في الوقت الذي تنشط فيه الجهود الأممية والدولية لإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، تشتد المعارك على الأرض اليمنية بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية خاصة على حدود مأرب،
1/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وزير الصحة البلجيكي: إجراءات مواجهة فيروس كورونا تطبق من أجل سلامة الجميع

02:16
(الجزيرة)

إيطاليا.. مواصلة استجواب ضابط البحرية المتهم بالتخابر مع روسيا

01:25
(الجزيرة)

أزمة سد النهضة.. استمرار حالة الجمود والتعقيد رغم المبادرات الدولية

04:13
(الجزيرة)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب

02:57
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وزير الصحة البلجيكي: إجراءات مواجهة فيروس كورونا تطبق من أجل سلامة الجميع

02:16
(الجزيرة)

إيطاليا.. مواصلة استجواب ضابط البحرية المتهم بالتخابر مع روسيا

01:25
(الجزيرة)

أزمة سد النهضة.. استمرار حالة الجمود والتعقيد رغم المبادرات الدولية

04:13
(الجزيرة)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب

02:57
المزيد من التقارير الإخبارية

وزير الصحة البلجيكي: إجراءات مواجهة فيروس كورونا تطبق من أجل سلامة الجميع

(الجزيرة)

إيطاليا.. مواصلة استجواب ضابط البحرية المتهم بالتخابر مع روسيا

(الجزيرة)

أزمة سد النهضة.. استمرار حالة الجمود والتعقيد رغم المبادرات الدولية

(الجزيرة)

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحيل كابوس الأردن الأكبر.. كيف تخطط عمّان لمواجهة نتنياهو في عصر بايدن؟

تراوح بين الإغلاق التام والتشديد.. شبح الإغلاق يعود ليخيم على العالم جراء تصاعد عدوى كورونا

فرنسا ستدخل ابتداء من غد السبت في إغلاق تام لمواجهة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا (الأوروبية)

محمد بازوم أول رئيس عربي للنيجر

محمد بازوم أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية (الأوروبية)

وصفتها بـ"الحقيقة التاريخية".. الخارجية الأميركية تعتبر الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)