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جهود أممية للتسوية السلمية ومعارك ضارية على الأرض في اليمن

في الوقت الذي تنشط فيه الجهود الأممية والدولية لإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، تشتد المعارك على الأرض اليمنية بين الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية خاصة على حدود مأرب،