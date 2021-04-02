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اليوم العالمي للتوحد.. وأهمية الرياضة للمصابين به

لم تكن تعلم سماح المنصوري أن عشقها لمجال الرياضة وتخصصها فيه سيكون سببا في تحسن حالة ابنها الذي شخصت حالته بالتوحد. وكل صباح تجري سماح -برفقة أفراد أسرتها- مجموعة من التمارين الرياضية في فناء المنزل.