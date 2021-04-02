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الولايات المتحدة تقرر سحب بعض قواتها من الشرق الأوسط

نقلت وسائل إعلامية عن مصادر مطلعة نية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من القوات من منطقة الشرق الأوسط، وكان الرئيس باراك أوباما قد بدأ في خطة تخفيف قوات بلاده من الشرق الأوسط .

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