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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 وزادت نسبة تخصيب اليورانيوم من خلال أجهزة طرد مركزي نصبت في محطة تحت الأرض.