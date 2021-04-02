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56:56

الحصاد (2021/4/1)

تابعت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/1) العديد من القضايا كان من أبرزها الجهود الأممية للتسوية السلمية لأزمة اليمن، واتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.
1/4/2021
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