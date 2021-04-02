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البرلمان الفرنسي يصدّق على تدابير صحية للحد من انتشار فيروس كورونا

صدّق البرلمان الفرنسي على القرارات والتدابير الصحية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، للحد من انتشار فيروس كورونا. وتقضي هذه القرارات بتوسيع دائرة الحجر لتشمل جميع الأراضي الفرنسية.