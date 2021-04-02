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الأردن.. موجة ارتفاع لأسعار بعض السلع الأساسية

يواجه المستهلكون في الأردن موجة غلاء جديدة بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 20 و50%. وتقول الحكومة إنها تراقب الأسواق وتوفر سلعًا بأسعار مناسبة قبيل حلول شهر رمضان.