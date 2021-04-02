search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:20
الأردن.. موجة ارتفاع لأسعار بعض السلع الأساسية
يواجه المستهلكون في الأردن موجة غلاء جديدة بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 20 و50%. وتقول الحكومة إنها تراقب الأسواق وتوفر سلعًا بأسعار مناسبة قبيل حلول شهر رمضان.
2/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الاحتراف في الوطن العربي.. هل أصلح كرة القدم؟
play
02:33
موسكو تعتبر القوات الأميركية بأوكرانيا زيادة للتوتر على الحدود
play
02:30
أديس أبابا تتجه نحو استكمال المراحل النهائية لبناء سد النهضة
play
02:34
اجتماعات مرتقبة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا
play
02:33
مقاطع حول هذه القصة
الاحتراف في الوطن العربي.. هل أصلح كرة القدم؟
play
02:33
موسكو تعتبر القوات الأميركية بأوكرانيا زيادة للتوتر على الحدود
play
02:30
أديس أبابا تتجه نحو استكمال المراحل النهائية لبناء سد النهضة
play
02:34
اجتماعات مرتقبة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا
play
02:33
المزيد من التقارير الإخبارية
الاحتراف في الوطن العربي.. هل أصلح كرة القدم؟
موسكو تعتبر القوات الأميركية بأوكرانيا زيادة للتوتر على الحدود
أديس أبابا تتجه نحو استكمال المراحل النهائية لبناء سد النهضة
اجتماعات مرتقبة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟
6 أطعمة تحافظ على صحة الدماغ.. ونصائح للحفاظ على الذكاء
ليبيا.. المجلس الأعلى: نختلف مع فرنسا بشأن من يخرج أولا من المرتزقة والقوات الأجنبية