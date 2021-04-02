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01:25
إيطاليا.. مواصلة استجواب ضابط البحرية المتهم بالتخابر مع روسيا
يواصل المحققون الإيطاليون استجواب ضابط البحرية المتهم بالتخابر مع روسيا. والذي اعتقل في حالة تلبس وهو بصدد تسليم معلومات سرية لموظف في السفارة الروسية في روما.
1/4/2021
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