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أول كلب كاشف للإصابة بكورونا في تركيا

تمكن الطبيب البيطري وخبير تدريب الكلاب التركي تاركان أوزفاردار من تدريب الكلب “زييبو” على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا من خلال حاسة الشم.