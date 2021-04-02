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01:46
أول كلب كاشف للإصابة بكورونا في تركيا
تمكن الطبيب البيطري وخبير تدريب الكلاب التركي تاركان أوزفاردار من تدريب الكلب “زييبو” على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا من خلال حاسة الشم.
2/4/2021
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