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أزمة سد النهضة.. استمرار حالة الجمود والتعقيد رغم المبادرات الدولية

تستمر أزمة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي على حالها من الجمود والتعقيد، حيث يمضي الوقت دون تسجيل أي اختراق نوعي في الأزمة، فيما تعمل أديس أبابا على الفصل بين مراحل تعبئة خزان السد وأفق التفاوض مع القاهرة.
1/4/2021
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