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أرامل العراق.. أرقام متزايدة وواقع مرير

خلفت الصراعات والأزمات التي مر بها العراق جيشا من الأرامل والأيتام، وتشير احصاءات محلية إلى أن عدد الأرامل يقدر بنحو 1.5 مليون امرأة، وتقول الحكومة إنها تولي هذا الملف رعاية خاصة.