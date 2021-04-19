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يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا

يعيش في ليبيا عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة، الذين قرروا الاستقرار هناك. ويعمل كثير منهم في مهن مختلفة، ويمارسون نشاطات اجتماعية مختلفة، تتنافى مع الصورة النمطية البائسة التي ارتبطت بهم في الأذهان.