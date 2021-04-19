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قصة شارع- الأشهر في الجزائر.. شارع ديدوش مراد

شارع ديدوش مراد في الجزائر يوصف بالقلب النابض للعاصمة، سمي بهذا الاسم تخليدا لديدوش مراد أحد مخططي الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي.