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تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم

تعمل بلدية أنقرة التركية على تقديم وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم، حيث اعتادت بلدية أنقرة تنظيم موائد إفطار للصائمين من خلال خيم موزعة في المدينة، لكن جائحة كورونا تسببت في إغلاق هذه الخيام.