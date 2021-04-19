02:35

بعد انتهاء المواجهات.. تدهور الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور

تشهد مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور بالسودان تدهورا في الأوضاع الإنسانية، وذلك وسط هدوء حذر بعد أيام من المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل أسبوعين وراح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.