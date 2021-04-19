البث الحي
02:35

بعد انتهاء المواجهات.. تدهور الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور

تشهد مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور بالسودان تدهورا في الأوضاع الإنسانية، وذلك وسط هدوء حذر بعد أيام من المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبل أسبوعين وراح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.
19/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة

02:25
(الجزيرة)

يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا

02:16
(الجزيرة)

تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم

02:26
(الجزيرة)

قصة شارع- الأشهر في الجزائر.. شارع ديدوش مراد

02:09
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة

02:25
(الجزيرة)

يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا

02:16
(الجزيرة)

تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم

02:26
(الجزيرة)

قصة شارع- الأشهر في الجزائر.. شارع ديدوش مراد

02:09
المزيد من التقارير الإخبارية

"وامعتصماه".. صرخة امرأة مسلمة هدت أسوار أعظم مدائن الروم

"وامعتصماه".. صرخة امرأة مسلمة هدت أسوار أعظم مدائن الروم (الجزيرة)

تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة

(الجزيرة)

يعملون في مهن مختلفة.. لاجئون أفارقة قرروا الاستقرار في ليبيا

(الجزيرة)

تركيا.. وجبات إفطار للمحتاجين في بيوتهم

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. بيريز وأنييلي يكشفان التفاصيل وبنك أميركي يعلن التمويل وبيان الفيفا يفتح الباب للاعبين

دوري السوبر الانفصالي سيقضي على دوري أبطال أوروبا (الأوروبية)

كورونا.. منظمة الصحة تعتبر اشتراط شهادة التطعيم من أجل السفر تكريسا لعدم المساواة

المنظمة اعتبرت اشتراط شهادة التطعيم يزيد عدم التكافؤ بين الناس في حرية الحركة (غيتي)

12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

فلورنتينو بيريز يقود البطولة الجديدة (رويترز)

كريستيان ساهنر مؤلف كتاب “اعتناق الإسلام في عصر ما قبل الحداثة”: التحول القسري للإسلام نادر وحيوية الحضارة الإسلامية سببها امتزاج الشعوب

ساهنر: بعض أعظم المفكرين المسلمين في العصرين الأموي والعباسي كانوا من الفرس المتحولين للإسلام (مواقع التواصل الاجتماعي)