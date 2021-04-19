البث الحي
03:15

بعد الرواية التي قدمها بشأن اعتصام رابعة.. "الاختيار 2" يثير غضب الشارع المصري

سادت حالة من الغضب والجدل الشارع المصري بعد الرواية التي قدمها مسلسل الاختيار في جزئه الثاني بشأن أحداث فض اعتصام رابعة، المشاهدين رفضوا رواية المسلسل.
18/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟

25:57
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18)

23:38
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- إبراهيم الأنصاري: الأسرة أساس المجتمع في الإسلام

49:40
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/17

21:59
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟

25:57
(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18)

23:38
(الجزيرة)

الشريعة والحياة في رمضان- إبراهيم الأنصاري: الأسرة أساس المجتمع في الإسلام

49:40
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/17

21:59
المزيد من حوارية

لماذا تسعى طهران والرياض للتقارب الآن.. ما علاقة بايدن وأي دور لإسرائيل؟

(الجزيرة)

على منوال رباعيات الخيام.. كيف انتقد جاهين كرسي السلطة المصري؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- أنباء عن مباحثات إيرانية سعودية.. ماذا سيبحثان ولماذا الآن؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/18)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. بيريز وأنييلي يكشفان التفاصيل وبنك أميركي يعلن التمويل وبيان الفيفا يفتح الباب للاعبين

دوري السوبر الانفصالي سيقضي على دوري أبطال أوروبا (الأوروبية)

كورونا.. منظمة الصحة تعتبر اشتراط شهادة التطعيم من أجل السفر تكريسا لعدم المساواة

المنظمة اعتبرت اشتراط شهادة التطعيم يزيد عدم التكافؤ بين الناس في حرية الحركة (غيتي)

12 ناديا أوروبيا كبيرا يتزعمهم ريال مدريد يعلنون إطلاق دوري السوبر الانفصالي والفيفا يرفض

فلورنتينو بيريز يقود البطولة الجديدة (رويترز)

كريستيان ساهنر مؤلف كتاب “اعتناق الإسلام في عصر ما قبل الحداثة”: التحول القسري للإسلام نادر وحيوية الحضارة الإسلامية سببها امتزاج الشعوب

ساهنر: بعض أعظم المفكرين المسلمين في العصرين الأموي والعباسي كانوا من الفرس المتحولين للإسلام (مواقع التواصل الاجتماعي)