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03:15
بعد الرواية التي قدمها بشأن اعتصام رابعة.. "الاختيار 2" يثير غضب الشارع المصري
سادت حالة من الغضب والجدل الشارع المصري بعد الرواية التي قدمها مسلسل الاختيار في جزئه الثاني بشأن أحداث فض اعتصام رابعة، المشاهدين رفضوا رواية المسلسل.
18/4/2021
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