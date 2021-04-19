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الحكومة التونسية تقر إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا

تتزايد في تونس المخاوف من ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ووصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وقد اتخذت السلطات إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، منها تعليق الدراسة.